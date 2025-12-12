ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡ºÒ³²»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ë»ýÏÀ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«½õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤à¤·¤íÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÒ³²»þ¤Î¼«½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ£¶¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤¬È¯É½¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¼«¤é¤ÎÌ¿¤Ï¼«¤é¤¬¼é¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÉºÒ¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¼«¤é¤ÎÌ¿¤Ï¼«¤é¤¬¼é¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ÎÄê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸ø½õ¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¸ý¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÏÀÁè¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖºÒ³²»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«½õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤à¤·¤íÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ø½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÆó¼¡ºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤º¡¢Ã¯¤«¤ò½õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É´Õ¤ß¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
