¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥»á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Â£ì£á£ã£ë¡¡£Â£ï£ø¡¡£Ä£é£á£ò£é£å£ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë°ËÆ£»á¤¬¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀÅªË½¹ÔÈï³²¤È¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£°ËÆ£»á¼«¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸½¾ì¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎµöÂú¤Ê¤·¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÁÜºº´±¤È¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¤¬ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢°ËÆ£»á¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òËÜÅö¤Ë¾å±Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£À©ºî¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤»¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À©ºîÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö³ëÆ£¤ÎÍò¡£³ëÆ£¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ö£Â£ì£á£ã£ë¡¡£Â£ï£ø¡×¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤ÎÁ´¤Æ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂè°ìÊâ¡£¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£