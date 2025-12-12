空から見た重慶市巫山県の巫峡・神女風景区。（１１月２２日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）

【新華社重慶12月12日】中国で古くから親しまれている秋から冬にかけての行楽「紅葉狩り」が現在、文化・観光産業発展の新たな原動力へと転換しつつある。

重慶市巫山（ふざん）県ではこのところ、第19回重慶長江三峡（巫山）国際紅葉祭りがにぎわいを見せている。本格的な冬が近づくにつれ、県内の120万ムー（8万ヘクタール）の紅葉が山々を鮮やかに染め上げ、観光客に壮大で美しい風景を提供すると同時に、地元の観光産業をけん引している。

同県は2007年、独特の紅葉資源を生かし第1回紅葉祭りを開催。以来、祭りは徐々に地元の観光の核となるブランドへと成長した。今年11月1日の巫山紅葉観光シーズンが始まって以降、県を訪れた観光客は累計270万人を超えた。

市文化・観光発展委員会の専門家、侯玉峰（こう・ぎょくほう）氏は「巫山で紅葉祭りが開催されるようになって、観光のオフシーズンだった秋冬はハイシーズンへと変わり、紅葉は三峡ダムエリア全体の観光業発展をけん引する重要な資源となった」と紹介した。今年は、従来の徒歩や船による遊覧のほか、熱気球や低空飛行などの体験プログラムが新たに加わり、観光客はさまざまな角度から紅葉を楽しめる。

空から見た重慶市巫山県の巫峡・神女風景区。（１１月２２日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）

中国は紅葉する植物の種類が豊富で、各地で紅葉狩りが楽しめる。紅葉観光ブームは中国の多くの地域で過熱を続けている。今年、北京市の香山公園では24日間の紅葉祭りの期間中、観光客85万人余りが訪れた。東北地域の遼寧省本渓市は気候の影響で通常より早く紅葉シーズンに入り、国慶節と中秋節の連休期間の観光客数は前年同期比13.9％増、観光収入は14.6％増となった。

「紅葉経済」の発展は、国内の多くの地域で農村振興の新たなエンジンになっている。

山奥にある巫山県双竜鎮安静村の村民、劉忠梅（りゅう・ちゅうばい）さんは「以前は山の紅葉は見向きもされず、まきにするしかなかった。紅葉祭りが開催され大勢の観光客が訪れるようになるにつれて、村民は次々と観光産業に加わり、葉っぱの切り絵制作や民宿経営で収入を増やせるようになった。紅葉を使った工芸品は人気商品になっている。紅葉は富をもたらす『金の葉っぱ』となった」と振り返った。

中国観光研究院に属する統計調査所の何瓊峰（か・けいほう）所長によると、紅葉狩りの資源は多くが山間部の農村に分布し、「紅葉狩り経済」を発展させることで、生態的優位性を経済発展の優位性へと転換でき、農村振興を推進する効果的な手段になる。（記者/趙佳楽）