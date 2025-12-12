１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．０３ポイント（０．４１％）高の３８８９．３５ポイントと４日ぶりに反発した。

投資家心理がやや改善する流れ。中国の経済対策に対する期待感が支えとなっている２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１０〜１１日に開催され、金融と財政で景気を支援する方針が決定された。一連の報道によると、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引き下げなどが示唆され、必要な財政赤字も維持される。デフレ脱却にも注力するとした。基本方針は先ごろ開催された中国共産党・中央政治局会議の内容を踏襲するとの見方もあり、好材料の出尽くし感も意識され序盤は売りにおされたが、下値は固く、指数は後場途中から再びプラス圏に転じている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、電力設備関連の上げが目立つ。東方電気（６００８７５／ＳＨ）や中国核工業建設（６０１６１１／ＳＨ）、保定天威保変電気（６００５５０／ＳＨ）、中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）などが１０．０％（ストップ）高、特変電工（６０００８９／ＳＨ）と河南平高電気（６００３１２／ＳＨ）がそろって６．６％高、上海電気集団（６０１７２７／ＳＨ）が４．４％高で取引を終えた。ＡＩ（人工知能）データセンター向け電力需要の拡大を背景に、電力設備の新設・更新が進むと期待されている。中央経済工作会議では、「ＡＩ＋」を深化・拡大させる方針などが示された。

ハイテク株も高い。接続・データ伝送機器メーカーの上海剣橋科技（６０３０８３／ＳＨ）が４．１％、ＩＣ設計中国最大手の深セン豪威科技集団（６０３５０１／ＳＨ）が３．９％、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が２．３％、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が２．２％ずつ上昇した。

産金・非鉄株もしっかり。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．７％高、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が２．９％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が２．４％高、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が３．４％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が２．７％高で引けた。公益株、消費株、自動車株、医薬株、保険・証券株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．６％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が２．１％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．３％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が０．７％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が０．４％ずつ下落した。エネルギー株、海運株、不動産株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７８ポイント（０．３１％）高の２４９．５５ポイント、深センＢ株指数が０．３７ポイント（０．０３％）安の１２６６．４６ポイントで終了した。

