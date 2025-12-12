パーキンソン病公表の美川憲一、励ましの声に「見ての通り元気よ〜」公演に向けたリハビリ姿を公開
11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（79）が12日、自身のブログを更新。トレーニングの様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「しぶとく生きる」を背中で見せる！リハビリ中の姿を公開した美川憲一
美川は今月10日、病気公表後初めて公の場に姿を見せ、記者会見を実施。この日、「美川よ〜」と題してブログを更新すると「先日の記者会見はみていただけたかしら」と切り出し、「皆さまからたくさんの温かい励ましをいただき本当に感謝しております」と会見後に寄せられた声への感謝をつづった。
続けて「色々と心配をかけちゃったけど見ての通り元気よ〜」と、現在の体調についても報告。スタッフのサポートを受けながらトレーニングに取り組む様子を公開し、「12/14のディナーショーと12/16のコンサートに向けてトレーニングしてるわよ〜」と前向きな気持ちをにじませている。
この投稿にファンから「美川さんの『しぶとく生きる』の姿勢が大好き」「目標に向かってファイティンー！！」「元気な姿が見れてよかった」「リハビリも病気も大変でしょうけど、しぶとく頑張ってください！」「素晴らしい歌声で 私どもを楽しませてください」などの声が寄せられている。
美川は、1946年5月15日生まれ、長野県諏訪市出身。64年に大映ニューフェイスに合格し、翌65年6月1日に「だけど だけど だけど」でデビュー。代表作に「柳ケ瀬ブルース」「釧路の夜」「さそり座の女」などがある。
美川をめぐっては、9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていた。そして11月にはパーキンソン病であることが伝えられた。 今月10日に記者会見し、公表後初めて公の場に姿を見せた美川。病気を抱えながらもエンターテイナーとしてステージに立つ姿勢を崩していない。
