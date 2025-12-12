COCO DEAL×森香澄♡冬を彩る「Melty Winter Glow」で魅力を更新

COCO DEALが12月12日（金）10:00より公開する「Melty Winter Glow」は、上品な華やぎと冬ならではの重厚感をまとった特別なコレクション。街のきらめきにそっと溶け込みながら、主役級の存在感を放つ装いが揃います。モデルには森香澄さんを迎え、女性らしさを引き立てるシルエットやディテールを丁寧に表現。特別な日にもデイリーにも使える、ときめき溢れるラインナップをチェックして♡

冬を輝かせる主役級ワンピ&セットアップ

特別な日を品よく彩るワンピース（22,000円）は、程よいエレガンスが魅力。お呼ばれシーンにも映える一枚です。

大胆なフリルが印象的なKNIT×BUSTIER SET（13,200円）とスカート（12,100円）は、都会的なムードを演出。アクセサリーを合わせるだけで華やかさが増し、シーンを選ばず活躍します。

凛とした甘さを引き出すレースワンピース（16,500円）も、ロマンティックな1日を盛り上げてくれる存在♡

重厚感と抜け感を楽しむ冬のスタイリング

ざっくり感が可愛いカーディガン（11,000円）は、パンツ（9,900円）やキャミソール（4,950円）との組み合わせでこなれムードに。

カシュクールワンピース（17,600円）は顔周りをすっきり見せ、デコルテの抜け感が女性らしさを引き立てます。

歩くたび煌めくスカート（12,100円）とラフなアウター（29,700円）、ニット（7,700円）のバランスも絶妙。

ペプラムトップス（10,450円）とパンツ（12,100円）は、デニムスタイルを簡単に格上げしてくれます。

冬の可愛いを更新するラインナップ♡

「Melty Winter Glow」は、冬のムードをたっぷり詰め込んだ、特別感のあるアイテムが揃うコレクション。

重厚感のある素材や華やかなシルエットが、日常を少しだけリッチにしてくれます。森香澄さんが魅せる多彩な表情から、あなたらしい“冬の可愛い”を見つけるヒントもたっぷり。

気分を上げたい日や特別なシーンに寄り添うスタイルで、自分史上いちばんの輝きを楽しんで♪