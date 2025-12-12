上地雄輔、ロバート秋山と「早めのクリスマス」 仲むつまじい2人にファンほっこり「カワイイ」「相変わらずの仲良し」「この2人が仲良しの世界線最高すぎ」
俳優の上地雄輔（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（47）との早めの“クリスマスディナー”の様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「カワイイ」「相変わらずの仲良し」仲むつまじい“クリスマス”ショットを披露した上地雄輔＆ロバート秋山
上地は「竜次が『俺、2人でメシ行くのマジで遊助だけだよ』」「俺がすぐ言った『ウソつけ笑』」「目を丸くした竜次が『いや本当だって！周りに聞いてみ？』」とほほ笑ましいやり取りがあったことを紹介。
「店の隅っこでデカい男が信じてくれ！信じない！と よく考えたら俺ら2人の方がよっぽど怪しかったわ…笑」とユーモラスに振り返り、 ピザを前にグラスを掲げる2ショットをアップ。小さなテーブルを挟んで笑顔を見せる2人の、肩の力を抜いた自然体な雰囲気が印象的だ。
コメント欄には「小さなテーブルで二人食べてるのカワイイ」「本当に仲良し 早めのクリスマスいいなぁ」「雄ちゃんも秋ちゃんもだーーいすきです この2人が仲良しの世界線最高すぎます!!」「人見知りの秋山さん、唯一雄ちゃんには心許してる感じなのね」「気の置けない親友っていいですね」「相変わらずの仲良しさん」といった声が寄せられ、2人の変わらぬ友情に多くのファンが癒やされた様子だった。
