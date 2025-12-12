お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（53）が11日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）で、CPAP（持続陽圧呼吸療法）のマスクを愛用していることを明かした。

寝る時に手放せない物として、「マユリカ」中谷が「太りすぎてて無呼吸症候群になってしまって、CPAPを毎日着けて寝てます」と告白。海原ともこが「私も付けてる」と打ち明けると、中谷は「えーっ！そうなんですか」と驚がく。ともこは「人間ドックに行ったら看護師さんに、“呼吸が浅いから1回調べてもらったら”って言われて」と振り返った。

そして「しっかり息が吸えてなかったみたいで」というともこに、中谷は「アレもう、ないと寝れないですよね」と同情。ともこは装着時の鼻周りが気になるようで「なんかカワイイよな」と笑いを誘うと、中谷は「まあ、ココだけ見たらコアラみたいなんで」と同意した。

しかし中谷は「いろんな種類があるんですけど、きつめに縛らないと（空気が）漏れるんで、午前中のロケとかは全部ココに跡付いてます」と、頬に跡が付くことに悩んでいる様子。ともこも「分かる。私（生放送の）正義のミカタの時、いっつもココにちょっとだけ線付いてる」と笑いながら、「アレさ、息吐いた時って、思ってる以上に怪獣みたいにハァ〜ってなるよな」と被せると、「そうなんですよ」と中谷。“あるある”で意気投合していた。