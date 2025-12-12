¡ÚZÀ¤Âå¤¬¹¥¤¤Ê40Âå½÷Í¥¡Û¾å¸ÍºÌ¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤¬¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë40Âå½÷Í¥¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢2°Ì¤Ï¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÇ¯Îð¤Ï2025Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¡¢Ç¯Îð¡¦À¸Ç¯Èó¸øÉ½¤Î½÷Í¥¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è½Ð±é°Ê³°¤Î³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛZÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë40Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê20°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
1ÅÔ3¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì5¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡1°Ì¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«
1985Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¿³ºº°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¶åÏº½õ°ð²ÙÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¸ì¤ê¡×¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6¡Á8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2°Ì¡§¾®ÃÓ±É»Ò
1980Ç¯11·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÁ·Ð¡×¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÆ·¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¥³¥¿¥Ä¤¬¤Ê¤¤²È¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤ËÂÀºË¼£¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¡¢7·î¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î19Æü¤Ë¾å±é¤·¤¿¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¤ÎÉñÂæ¡ÖÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀã THUNDERSTRUCK¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡3°Ì¡§¾¾¤¿¤«»Ò
1977Ç¯6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1993Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö¿Í¾ðÈ¸Ê¸¼·¸µ·ë¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢1994Ç¯¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤ÎÍð¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£1995Ç¯¡¢¡Öé¶¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢É×Ìò¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£7·î´ü¤Ï°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎëÌÚ¥Í¥ë¥éÌò¤Ç½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢11·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜÆ£´±¶åÏº¤Îºî¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¡Ö±«¤ÎËµÄ°ÀÊ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤ÏÍçÂ¡Ä¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡4°Ì¡§¾å¸ÍºÌ
1985Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1997Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2001Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸þ°æÍý¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎMCÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎCM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡5°Ì¡§Ãç´ÖÍ³µª·Ã
1979Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£1994Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄ¤¤²Æ¡×¡Ê²Æì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¿·¶ä²Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿§¼Ì¿¿´Û¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Äé¹¬É§±Ç²è¡ÖSTEP OUT ¤Ë¡¼¤Ë¡¼¤Î¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ë¤Ï2014Ç¯ÊüÁ÷¤ÎSeason13¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤ÊÆâ³Õ¾ðÊó´±¡¦¼ÒÈþ×½»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëSeason24¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡supported by DmMiX¡×