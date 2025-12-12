北海道で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキング！ 2位「阿寒湖温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「湖畔には多くのホテルもあるし、遊覧船、花火大会など、アクティビティもあるから」（40代女性／長崎県）、「側に摩周湖や阿寒湖があって自然を楽しんでもらいつつ質の良い温泉を楽しんでもらいたい」（50代女性／北海道）、「札幌などの都市圏からは離れていますが、道東の自然やアイヌ文化と触れ合うことで、他の温泉地とはまた違った体験ができるから」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「外国人観光客にとっても火山活動を間近に感じられる地獄谷の景観は迫力があり、温泉と観光を同時に楽しめる点が魅力です」（40代男性／北海道）「多様な泉質が楽しめ、定山渓温泉は札幌からのアクセスが良く、洞爺湖温泉は美しい湖の景色が魅力的」（30代女性／北海道）、「日本有数の温泉地として世界的に人気 ・火山活動による多彩な泉質を楽しめます」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：阿寒湖温泉／55票北海道釧路市にある阿寒湖温泉は、特別天然記念物のマリモが生息する阿寒湖のほとりに広がる温泉地です。アイヌ文化に触れられる施設もあり、大自然と異文化体験を同時に楽しめる点が、外国人観光客に魅力的であると評価されました。
1位：登別温泉／63票北海道登別市にある登別温泉は、9種類もの泉質を持つことで知られる北海道有数の温泉地です。地獄谷の迫力ある景観や豊富な湯量が、日本の温泉文化を体験したい外国人観光客に最もすすめたい点として圧倒的な支持を集めました。温泉の質の高さと、観光地としての整備も評価されました。
