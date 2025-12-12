ディーゼルとEVが同じラインを流れる「混流生産」

EV（電気自動車）の普及が進むなか、商用車の世界にも電動化の波は確実に押し寄せています。その筆頭といえるのが、三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）の電気小型トラック「eCanter（イーキャンター）」です。



しかし、EVトラックの導入が進むにつれ、あるひとつの疑問が浮かびます。「使い終わった大量のバッテリーはどうなるのか」という問題です。

2025年11月25日、川崎市中原区にある三菱ふそう・川崎製作所において、eCanterの生産設備の公開と「バッテリーライフサイクルマネジメント」に関する説明会が開催されました。そこで公開されたのは、トラックを作る技術だけでなく、使い古されたバッテリーに新たな命を吹き込む、画期的なエコシステムでした。

まずはeCanterの生産現場から見てみます。

工場内で目を引いたのは、同じ生産ラインを、ディーゼルエンジンのトラックとeCanterが交互に流れている光景です。これは「混流生産」と呼ばれる方式で、eCanterの第3世代モデル発売（2023年）にあたり、より効率的に生産するために導入されました。

当然ですが、ディーゼル車へエンジンが搭載されるところでは、eCanterへはモーターやインバーターを含む「eAxle（イーアクスル）」と高電圧バッテリーが手際よく組み付けられていました。

使用済みバッテリーを手軽に再利用

次に「バッテリーの行方」を見てみます。

EVトラックは乗用車に比べて走行距離が長く、バッテリーへの負荷も大きくなります。車両としての役割を終えた後でも、バッテリーにはまだ電力を蓄える能力が残っていることが多いのだそう。

三菱ふそうは、この使用済みバッテリーを単に廃棄・リサイクルするのではなく、二次利用させる取り組みを本格化させています。ここで協業するのが、京都のエネルギーソリューション企業であるCONNEXX SYSTEMS（コネックスシステムズ）です。

通常、中古のEVバッテリーを蓄電池として再利用しようとすると、劣化度合いにばらつきがあるため、選別や組み直しに多大なコストがかかります。しかし、コネックスシステムズが開発した「EnePOND（エネポンド）」を用いると、劣化度合いや性能が異なる中古バッテリーをそのまま組み合わせても、システム側で制御（マトリクス結合）することで、あたかも1つの均質な蓄電池であるかのように性能を発揮できるそうです。

会場では、eCanterの使用済みバッテリーを搭載したコンテナ型の蓄電システムや、EV用急速充電器の実証機が公開されました。トラックから取り出したバッテリーパックを、分解せずにそのまま棚に差し込むように再利用できるため、経済的かつ安全に、EV充電ステーションなどへと生まれ変わらせることができるのです。

燃やさず、溶かさず、素材に戻す

もちろん、二次利用を終えたバッテリーや、再利用できないほど劣化したバッテリーも存在します。最終的に待っているのはリサイクルですが、ここにも三菱ふそうならではのこだわりがありました。

「トータルマテリアルリカバリー（TMR）」に関するTrue 2 Materials社の説明

従来のリサイクル手法では、バッテリーを焼却してレアメタルを取り出すため、多くのエネルギーを消費し、二酸化炭素も排出してしまいます。また、取り出せる素材も限定的でした。

そこで三菱ふそうは、シンガポールのスタートアップ企業であるTrue 2 Materials（トゥルー・ツー・マテリアルズ）と手を組み、同社が持つ「トータルマテリアルリカバリー（TMR）」という技術を活用。ナノレベルの分子技術を活用して、バッテリーから主要素材である正極材や負極材を、高い純度で回収することを可能にしたそうです。

特筆すべきは、回収した素材がそのまま「新しいバッテリーの材料」として使えるレベルにあるという点です。三菱ふそうは、バッテリー製造→トラックでの使用→素材回収→再びバッテリー製造という完全な循環を目指しています。すでに川崎製作所内では、産業スケールへの拡大準備が進められていました。

「売るだけ」から「循環させる」企業へ

今回の取材で明らかになったのは、三菱ふそうが単に「環境に優しいトラック」を売るだけのメーカーではなくなっているということです。

EVトラックを販売してそのバッテリーを管理し、寿命が来たら蓄電池として社会インフラに活用し、最後は素材に戻して次のトラックへ返す。この「Fuso eモビリティソリューションズ」と呼ばれるエコシステムは、他社に対する大きなアドバンテージとなる要素を持っていると言えるでしょう。

物流業界の脱炭素化は待ったなしの課題ですが、車両価格やバッテリーの寿命、処分への不安が、EVトラック導入をためらう要因でもありました。しかし、取材したような「バッテリーの価値を最後まで使い切る仕組み」が確立されれば、巡り巡って車両の残価向上や、トータルコストの低減にもつながります。

川崎から始まった循環型経済（サーキュラーエコノミー）への挑戦は、日本の物流とエネルギーの未来を大きく変えるポテンシャルを秘めているのかもしれません。