小嶋陽菜が、12月11日に前田敦子らAKB48のOGメンバーとの写真を自身のInstagramに投稿した。

（関連：【写真】小嶋陽菜、前田敦子＆高橋みなみらAKB48のOGとオフショット 変わらぬ美貌に「10年くらい時間止まってる？」）

小嶋は12月4日から7日まで開催された『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 ～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～ 20周年記念コンサート』に出演。「とっても幸せな時間でした」「今もずっとAKB48が大好き」と綴り、前田と身体を寄せ合うツーショットをはじめ、前田、高橋みなみ、板野友美、篠田麻里子、峯岸みなみとの記念写真や、高橋、峯岸とのノースリーブスでのスリーショット、大島優子との仲睦まじいショット、現役メンバーを交えた写真など、数多くのショットを公開している。

この投稿にファンからは、「変わらず美しすぎる」「令和の時代に見れるなんて」「10年くらい時間止まってる？」「全部かわいくてすごい」などのコメントが寄せられた。

小嶋は12月7日のポストでも、「AKB48 20周年！ 久しぶりのライブ！ 本当に楽しい時間でした」と綴り、AKB48の「10年桜」をBGMにリハーサルの様子や舞台裏で涙を流す小嶋、メンバーの姿などをまとめたショート動画を投稿し、20周年コンサートの思い出を振り返った。

（文＝リアルサウンド編集部）