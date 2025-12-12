¡Ö¤¤¤ÄÍú¤¯¤ó¤À¤³¤ì¡×à¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î·¤áÈÎÇä³«»Ï¤¬ÏÃÂê¡Ö½÷À¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¿À¡×¡Ö¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ±À³À¸³è¡×¡Ö¤Ç¤âÃÍÃÊ¡Ä¡×
¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡¢½ÕÆü°ìÈÖ¡¢¿¿Åç¸ãÏ¯¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥»¥¬¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢ºîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·ºî¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤Î³×·¤¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥É¥é¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ø#Î¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥³¥é¥Ü¥·¥å¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¹´¤Ã¤¿¡¢¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡¢½ÕÆü°ìÈÖ¡¢¿¿Åç¸ãÏ¯¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬¥»¥¬¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿·ºî¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤È½ÕÆü°ìÈÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¿¿Åç¸ãÏ¯¤Î3¿Í¤Î·¤¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¡£¥µ¥¤¥º¤Ï22¥»¥ó¥Á¤«¤é28¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç(¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°ìÉô°Û¤Ê¤ë)¡¢²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â3Ëü9600±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÍú¤¯¤ó¤À¤³¤ì¡×¡Ö½÷À¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¿À¡¢¿¿Åç¤µ¤ó¤Î·¤¤Ê¤é¤¤¤±¤½¤¦¡×¡Ö¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ±À³À¸³è¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ç¤âÃÍÃÊ¡Ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£