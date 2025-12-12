¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã!?¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¹¥¤¡×¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ËÂ´¶È¡Äà·ãÊÑá¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÉðÆ»´Û¤Ë¸½¤ì¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¡Ä¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×
AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ËÅÅ·âÂ´¶È¤·¤¿32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÅÐ¾ì¡Ä¡£à·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¡×¤È4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNMB48¤ÇAKB48¥Á¡¼¥àB¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î±þ±ç¸½ÃÏ¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢16Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Î¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNMB48 ÅÏÊÕÈþÍ¥µªÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÁºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤ë¤¡¼¤Ç¥´¥á¥ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡×¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿°áÁõ¤òÃå¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ß¤ë¤¡¼´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿⁈¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¹¥¤¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Í¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤½¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤ß¤ë¤¡¼¤Î¤ï¤ë¤¡¼ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2010Ç¯¤ËNMB48Âè1´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·³èÆ°¤ò³«»Ï¡£16Ç¯¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£