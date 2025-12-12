プロ野球・ヤクルトの石川雅規投手が12日、契約更改交渉に臨み800万円ダウンの3200万円(金額は推定)でサインしました。

プロ24年目、球界最年長の45歳で挑んだ今季は8試合に登板し2勝4敗1ホールド防御率8.13の成績。NPB史上初のプロ入りから24年連続勝利を達成しました。

今季を振り返り石川投手は「2勝できたんですけど、序盤で打たれるゲームが多くて、一軍の先発としての力にはなれなかった悔しい思いがあります。24年間やってきてますが、悔しい思いの方が多いので、来シーズンはしっかりと池山監督を文字通り導けるように、自分も頑張っていきたい思っています」と語りました。

来季の目標を色紙に掲げると、「成長の成。自分自身も25年目になりますけれども、成長していくと信じていますし、やっぱり野球をもっとうまくなりたいですし、これでいいって思うとその先、成長がないと思うので、もっともっといろんな意味で野球選手としても、人間としても成長していきたいと思います」と漢字一文字に力を込めました。

さらに驚きの成長があったと話し、「健康診断で身長伸びていたので、成長しているなと思います(笑)。なんか170cmあったんですよね、朝だったからかもしれないですけど、まあでもうれしかったです」と公式記録から3センチ伸びていたことを明かしました。