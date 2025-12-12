現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が１２日、兵庫・西宮市内で入団会見を行い、「まだ２桁（本塁打を）打ったことがない。まずは２桁打ちたい」と新天地での活躍を誓った。

２０２２年の開幕戦では藤浪から一発を放つなどプロ７年間で通算１８本塁打をマーク。未完の和製大砲は「不安はあったんですけど、強いチームにいけるというワクワク感がありました」と移籍を歓迎。「人見知りなので、人と会話ができるか…その不安が一番です」と笑いながら「一番は野球をしにきているので、そこは頑張りたいと思います」と前を向いた。

本拠地となる甲子園との相性は抜群だ。明豊高時代の２年夏は１５打数９安打、打率・６００、２本塁打と大暴れ。１８年度ドラフト４位でヤクルト入団後、２２年は７３試合で６本塁打、２３年も１０３試合で５本塁打をマーク。２２年の阪神との開幕戦（京セラ）では七回に藤浪から代打で左越えソロを放ち、最大７点差をひっくり返す大逆転勝利に貢献した。今季は３４試合と出番を減らしたが、心機一転、タテジマで輝きを取り戻す可能性は十分にある。

愛称については「ハマだったり、ハマちゃんだったり…お願いします」と話し、「やっている以上はレギュラーを取りたいですし、ずっと出られるように頑張ります」と、意気込みを語った。