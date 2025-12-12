¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×Àî¹ç½Ó°ì¡Ê62¡Ë¡¢Â¤ÈÇÙ¤Ë·ìÀò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜÃË»ÒÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¡Ê62¡Ë¤¬¡¢ÂÎ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀî¹ç½Ó°ì¡¢Â¤ÈÇÙ¤Î·ìÀò¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿
Àî¹ç½Ó°ì¡¢ÂÎ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð
¡¡12·î11Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢±¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤±¤¬ÄË¤¤¡Ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿Á°Æü¤ÎÌë¡£¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«ÄË¤ß¤Ï·ë¹½¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©ÀÚ¤ì¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤òÌÀ¤«¤·¤¿Àî¹ç¡£ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Â¤ÈÇÙ¤Ë·ìÀò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ë¶ÉËÍ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡©¤Ç¤·¤¿¡£Ì¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤âÇ¯´ÖÂ¿¿ô¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñµÄ¤ÇºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬Â¿¤¤ËÍ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÂ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤¿¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤é¡¢Â¤Î·ìÀò¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç½èÃÖ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤ê»Å»ö¤âµÙ¤à»ö¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ä¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡ªÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡ª³§¤µ¤ó¤â¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÀî¹ç¤Ë¡¢¡Ö¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²æ¤¬²È¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë