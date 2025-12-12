◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

世界５階級を制覇したＷＢＡ世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が１２日、東京・新宿区の帝拳ジムで、同級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝との団体内王座統一戦へ向けた練習を公開。マネジャー兼チーフトレーナーのレイチェル夫人を相手にしたミット打ちなどを披露した。

視察に訪れた堤陣営の石原雄太トレーナー（４３）は「軽めに動いていたので何とも言えないが、想定内」とした上で「左フック、左アッパーの軌道が見えにくい。モーションが本当にないと感じた。相手からすると見えづらいと思うし、あれが当たるとちょっと怖い。右のカウンターもある。どこから飛んでくるのか分からないというのも感じる」と警戒を強めた。

試合展開についても「（ドネアは）ボクシングＩＱも高いし経験もある。２、３回倒されても、ほかは全部（ポイントを）取るとか、堤と話していた。（目の上などに）お互い傷が多いので負傷判定になった時に序盤を取られるときつい部分もある。先に先にいかないと」とあらゆる場面を想定。「どこかで打ち合いにはなると思う。序盤しっかりタイミングを外したり、その辺は練習してきた。最後は気持ちの勝負かなと思う」と続けた。

堤は１１日にスパーリングを打ち上げており、石原トレーナー「すごく仕上がりがいいので、いい試合になりそう」と手応えを口にした。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。