お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、夫婦でドライブする様子をアップした。

藤本は１２日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫の庄司が運転する車の助手席に乗り、ファッションや海外移住についてなど、何気ない会話をする和やかな時間を公開した。

ドライブの終盤、親孝行について「喜んでる顔をあとね どんくらい見れるかって事じゃん」と庄司が口を開くと、藤本が「泣きそうだよ もうやめてそれ以上」と返答。庄司は「どうなってんだよ、涙腺」と笑った。

話は「涙」に移り変わり、藤本は「私、泣かない女だと思われてるらしいんだよね」と切り出したが、テレビ出演の際に、自身の話では泣かないが他の人のＶＴＲを見た時には泣いてしまうこともあるという。続けて庄司が過去に出演したテレビ番組「いただきマッスル！」について触れ、廃校になる小学校の手伝いに訪れた際に起きた出来事について振り返った。最後に手伝いのお礼として、生徒から歌のプレゼントをもらった庄司は「大合唱し始めたときにさ なんかもう、、ブワーって引くぐらい泣いちゃって」「何だろうこれ？と思って ワッキーもなんかもらい泣きしてみたいな」と振り返り、藤本は「いや子どもってすごいよね」「泣かせようと思って歌ってないもんね」と納得の様子だった。

さらに藤本が「だってうちは幼稚園の説明会でね 違う子どもの幼稚園の映像見て泣いてたもんね」、庄司は「出産のやつも泣いてたよね」と夫婦で仲良く振り返ると、庄司は「子どもの声になんか、、、濁りがないもんね」、藤本は「計算がないもんね」と、それぞれまとめた。

この２人の掛け合いには「ミキティが一般人の考え方でうれしい」「庄司さんがほんとにかっこいい 結婚もよさそうだなぁと思わされるチャンネル」「綺麗な青空がとっても似合う素敵なご夫婦ですね！」「この庄司さんと２人の時の気を抜いている感じのミキティ超いいよね」「庄司さんって若いな、５０歳に見えない！」などの声が寄せられている。