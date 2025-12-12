¤Ê¤¼µð¿Í¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¸µ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÎý½¬ÉÔÂ¡×»ØÅ¦...¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤À®ÀÓ¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢µð¿Í¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Ë40²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÂà¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤¬¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤Î¤â¤È1·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤·¤¿Âçµ×ÊÝ»á¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢1¾¡¤·¤«¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤À®ÀÓ¡£µîÇ¯Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤Ë40²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øºå¿À¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µð¿Í¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁíÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢Åê¡¦ÂÇ¡¦Áö¡¦¼é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á´¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡×
Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¼éÈ÷¤òµó¤²¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î78¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤·¡¢¼éÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï´ðËÜÎý½¬¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öµð¿Í¤Ë¤Ï¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£µåºÝ¤Ïº¬À¤Ç¤ÏÊá¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¿ôÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï´ðËÜÎý½¬¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇ·â¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â3°Ì¤Ç°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁöÎÝ¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£1ÈÖ¤Î¸í»»¤Ï¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î»Ø¼¨¤Ï¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡£Æ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡£¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¥½¥í¤Ê¤éOK¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
MC¤Î¾®ÎÓ»á¤«¤é¡ÖVÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¡£¤½¤ì¤È¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤µ¤»¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤ÜÊ¿¶Ñ¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬5.4²ó¡£¡ÊÀäÂÐÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¤¤¤ë¡Ë8²ó¡¢9²ó¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢8·î¡¢9·î¤ÇÁ´°÷¤¬Éé¤±¤ÆÍè¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶¯¤¤¡×
Íè¥·¡¼¥º¥ó3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éôµð¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«¡£º£¥ª¥Õ¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£