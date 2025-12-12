【5分煮るだけの超特急カレー】忙しい日に助かる『豆腐とピーマンのとろとろカレー』
寒い日は、とにかく早くあったかいご飯が食べたい……！ そんな気分に応えてくれるのが、超特急バージョンの簡単カレー。火が通りやすいピーマンと豆腐を使えば、煮込みはたったの5分。ひき肉のうまみとスパイスの香りがふわっと広がり、みそとウスターソースが深みを添えてくれます。最後の一口までおいしいスピード満点の一皿です。
『豆腐とピーマンのカレーそぼろ煮』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……200g
ピーマン……3個
絹ごし豆腐……1/2丁（約150g）
〈A〉
にんにくのみじん切り……1/2かけ分
しょうがのみじん切り……1/2かけ分
赤唐辛子……1本（半分に折って種を除く）
カレー粉……大さじ1
サラダ油……小さじ2
塩……少々
こしょう……少々
みそ……小さじ2
ウスターソース……大さじ1
〈水溶き片栗粉〉
片栗粉……大さじ1
水……大さじ2
作り方
（1）ピーマンの下ごしらえをする
ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。
（2）ひき肉とピーマンを炒める
フライパンにサラダ油を弱火で熱し、〈A〉を入れて炒める。香りが立ったらひき肉とピーマンを加えて塩、こしょうをふり、中火で2分ほど炒める。
（3）煮る
水1カップとみそを溶き入れて煮立たせる。豆腐を小さくすくって加え、1分ほど煮て、ウスターソースで味をととのえる。水溶き片栗粉の材料を混ぜてから回し入れ、とろみがつくまで混ぜながら煮る。
POINT
水溶き片栗粉は、火を弱めて全体を混ぜながら加えるとだま防止に。
とろみが熱を包み込んで、ずーっとあつあつ。やけどに気をつけつつ、ふうふうしながら思いきりほお張ってくださいね！
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。