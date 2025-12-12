【5分煮るだけの超特急カレー】忙しい日に助かる『豆腐とピーマンのとろとろカレー』

寒い日は、とにかく早くあったかいご飯が食べたい……！ そんな気分に応えてくれるのが、超特急バージョンの簡単カレー。火が通りやすいピーマンと豆腐を使えば、煮込みはたったの5分。ひき肉のうまみとスパイスの香りがふわっと広がり、みそとウスターソースが深みを添えてくれます。最後の一口までおいしいスピード満点の一皿です。

『豆腐とピーマンのカレーそぼろ煮』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……200g

ピーマン……3個

絹ごし豆腐……1/2丁（約150g）

〈A〉

にんにくのみじん切り……1/2かけ分

しょうがのみじん切り……1/2かけ分

赤唐辛子……1本（半分に折って種を除く）

カレー粉……大さじ1

サラダ油……小さじ2

塩……少々

こしょう……少々

みそ……小さじ2

ウスターソース……大さじ1

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……大さじ1

水……大さじ2

作り方

（1）ピーマンの下ごしらえをする

ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。

（2）ひき肉とピーマンを炒める

フライパンにサラダ油を弱火で熱し、〈A〉を入れて炒める。香りが立ったらひき肉とピーマンを加えて塩、こしょうをふり、中火で2分ほど炒める。

（3）煮る

水1カップとみそを溶き入れて煮立たせる。豆腐を小さくすくって加え、1分ほど煮て、ウスターソースで味をととのえる。水溶き片栗粉の材料を混ぜてから回し入れ、とろみがつくまで混ぜながら煮る。

POINT

水溶き片栗粉は、火を弱めて全体を混ぜながら加えるとだま防止に。

とろみが熱を包み込んで、ずーっとあつあつ。やけどに気をつけつつ、ふうふうしながら思いきりほお張ってくださいね！

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）