2022年10月に交通事故で死去したザ・ドリフターズの仲本工事さん（享年81）の妻で歌手の三代純歌（57）が、「週刊女性」の報道で名誉を傷つけられたとして発行元「主婦と生活社」に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、請求を棄却した。裁判長は「（被告の）責任が認められない」と説明。判決の瞬間、三代は困惑の表情を浮かべていた。

判決後には報道陣の取材に対応し「本当に残念な結果になった。私の思いが伝わらなかったことが残念でたまりません」と悔しさをにじませた。弁護人を務める喜田村洋一氏が「この判決は絶対に間違っている」と述べていたといい「控訴することになりました」と明かした。「週刊新潮」「女性自身」の発行元とも裁判が続いており「間違ったことは言ってないので、引き続き2社との裁判も頑張っていきたい」と話した。

三代は仲本さんが事故にあった際に、加藤茶（82）から病院で怒鳴られたなどと報じられており、「加藤さんに怒鳴られていないのは真実。真実は真実なので証明していきたい」と言葉を詰まらせながら思いを伝えて裁判所を後にした。