12/8（月）から始まったABCラジオスペシャルウィーク。『きっちり！まったり！桂吉弥です』には、『兵動大樹のほわ～っとエエ感じ。』から兵動大樹がゲストに登場！

ほわっとの前に放送しているきちまりをいつも出演時間のぎりぎりまで聴いてると話す兵動。いつになったら呼んでくれんねん！と思っていたところ、ようやく念願かなってきちまりに出られてうれしそうなご様子。パーソナリティーの桂吉弥とは、同じ舞台に出演し、きっちゃん、兵動にいやんと呼ぶくらいの気さくな仲。今回はふたりのプライベートなゆるっとトークをご紹介。

大阪マラソンで遭遇した件

桂吉弥が出場していた大阪マラソン。足切りがかかるくらいの後ろの方で走っていたところ、なんと兵動とコースでばったり遭遇！

兵動もたまたま出場しており、コース沿いに桂吉弥ののぼりが立っているのを見て「なんやろな？」と思いつつ走りながら疑問に思っていると、「兵動にいやん！」と呼ぶ声が。ぱっと見てみると吉弥本人がいたとのこと。

兵動は吉弥に「もう俺、最後の最後のランナーみたいやわ」と、走りながら言い、本当に最後を走っていたことを振り返った。

足切りされたものの来年も出たいと意欲をみせる兵動。マラソンのためにダイエットもしているそうで、今年最後やれるところまでやってから出ようと思って。と話す。吉弥もフォルムが変わってますもんね、と兵動を褒めた。

ファンから再演を熱望された件

半年前ぐらいに吉弥が地下鉄に乗っていたところ、横に立っていた女性の方が自分の顔をじっと見て、スマホで検索しはじめた。

そのときはああ、見たことあるけど名前なんやろうなと探しているのだろうと思っていたとのこと。三駅目で吉弥が電車を降りたら、その女性も降りて、声をかけてきた。

そしたらその女性は「私、兵動さんとの丸尾不動産のお芝居が本当に、楽しくて２，３回観に行かせてもらったんです」と話した。

スマホで検索していたのは当時観に行ったときのポスターやチケットとかを吉弥にみせるためだったという。また兵動さんとやらないんですか？と熱望されたエピソードを話し、そんな声を直接もらうのめっちゃうれしいとふたりは喜んだ。

仲のよさがうかがえる二人のトークもおわりが近づくと、最後に兵動が話したまさかのエピソードに実はビジネスライクだったのでは？な疑惑が！

