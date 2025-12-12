12月12日、Bリーグがドラフト志望選手リストを更新し、新たに3名が登録された。これでドラフト志望届が受理された選手は合計93名となった。

この日、リストに加わったのは、仙台大学の菊地峻平と、FUz HOKKAIDO.EXEの田中翼、所属団体なしの藤井温大。

菊地は2003年9月15日生まれの22歳で、帯広大谷高校から仙台大へ進学したシューティングガード。高校時代は全国大会の経験がなかったものの、大学では3ポイントを武器にインカレにも出場。キャプテンを務めた今シーズンは、東北1位でインカレの舞台に戻ってきたが、予選リーグで白星を挙げることができず敗退。個人では2戦合計でチーム最多24得点、3ポイント成功7本をマークしていた。

田中は、所属クラブのFUz HOKKAIDO.EXEのプロフィールによると、北海道中川郡幕別町出身の23歳。地元の北海道帯広三条高校、小樽商科大学を経て、3x3でプレーしており、身長190センチと紹介されている。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。12月18日に「Bドラフト2026コンバイン」が開催され、同19日にドラフト志望届の提出期間が終了。12月22日に参加クラブによる指名順抽選「Bドラフト2026ロッタリー」、来年1月29日に『Bドラフト2026』が開催される。





