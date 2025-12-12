Nao Yoshiokaが、ニューEP『Philly Soul Sessions Vol. 2』を本日12月12日にリリースした。

本作には、アジア、ヨーロッパ、アメリカを巡るツアーにて強い縁を感じたフィラデルフィアでのスタジオライブセッションを収録。目と目を合わせ、息を合わせ、音とグルーヴを交わす瞬間の温度と振動を封じ込めた。

収録曲「Free as a Bird」は、オランダのプロデューサー Jarreau Vandalによる原曲を、グルーヴィーでソウルフルなライブアレンジで再構築した。「Love Is What We Find」は、プロデューサー JAELとの共作。ラテンの香りが漂うトラックと、Nao Yoshiokaのボーカルが溶け合う一曲となっている。

「You Never Know」では、アルバムとは異なるセッションアレンジを披露。Dai Miyazakiのギターソロが、楽曲に奥行きとエモーションを注ぎ込む。冒頭の「Intro」は、2024年1月の全米復帰ライブで実際に使われたもので、本作の始まりを静かに照らしている。

また、全4曲はすべてフィラデルフィアでの一発録音。オーバーダブ中心の制作では生まれない“いま、この瞬間”の呼吸が息づいている。参加メンバーは、Dai Miyazakiを筆頭に、Jay Bratten、Treway Lambert、音楽監督 Irvin Washington。ミックスはVidal Davisが担当した。

なおNao Yoshiokaは、本作を“現在地”であり、次章への“イントロ”でもあるとしている。彼女はすでに6枚目となるアルバム制作に着手し、次なるワールドツアーへと歩みを進めている。

・Nao Yoshioka コメント

このEPは、私にとって“再会”と“新しい始まり”の象徴のような作品です。2025年1月、5年ぶりにアメリカツアーを行いました。2nd homeであるニューヨークや、フィリー、アナポリスを回りながら、フィリーのスタジオでこの作品を録音しました。やっとこの場所に帰ってこられた。久しぶりに仲間たちと音を鳴らし、空気を感じ、魂が震えるような瞬間が何度もありました。ここからまた、自分のキャリアの新しい章が始まる...その喜びと興奮が、この作品のすべてに詰まっています。今回ミュージックディレクターにIrvin Washingtonを迎え、Dai Miyazaki、Jay Bratten、Treway Lambertという信頼する仲間たちと“Flow”の中で音を重ねました。その瞬間ひとつひとつが、まるで生きているようにサウンドが息づいていくのを感じました。『Philly Soul Session Vol.1』からさらに進化した、熱くてリアルな生のサウンド。このエネルギーを、ぜひあなたの心でも感じてください。

