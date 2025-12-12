来週の決算発表予定 テラドローン、サンバイオ、パーク２４など (12月15日～19日)
■12月15日～21日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●12月15日―――――――――――― 46銘柄 発表予定
<184A> 学びエイド [東Ｇ]
<2345> クシム [東Ｓ]
<278A> テラドローン [東Ｇ] ★
<3134> Ｈａｍｅｅ [東Ｓ]
<3195> ジェネパ [東Ｇ]
<3309> 積水ハウスＲ [東Ｒ]
<3475> グッドコムＡ [東Ｐ]
<3491> ＧＡテクノ [東Ｇ]
<3565> アセンテック [東Ｓ]
<3665> エニグモ [東Ｐ]
<4592> サンバイオ [東Ｇ] ★
<4666> パーク２４ [東Ｐ] ★
<4936> アクシージア [東Ｓ]
<5136> トリプラ [東Ｇ]
<8894> レボリュー [東Ｓ]
<8975> いちごオフィ [東Ｒ]
<8979> スターツプロ [東Ｒ]
<9251> ＡＢ＆Ｃ [東Ｇ]
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ]
<9425> ＲｅＹｕｕ [東Ｓ]
など
●12月16日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3287> 星野Ｒリート [東Ｒ]
<3476> Ｒみらい [東Ｒ]
●12月17日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<3451> トーセイＲ [東Ｒ]
<8956> ＮＴＴ都市Ｒ [東Ｒ]
<8972> ＫＤＸ不動産 [東Ｒ]
●12月18日――――――――――――
発表予定の企業はございません。
●12月19日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<2315> ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ]
<3544> サツドラＨＤ [東Ｓ]
<6905> コーセル [東Ｐ]
<7545> 西松屋チェ [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
