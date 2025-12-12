

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57721.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55470.19 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53516.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53247.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52519.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51709.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51024.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50899.03 ボリンジャー:＋1σ(25日)



50836.55 ★日経平均株価12日終値



50552.85 6日移動平均線

50185.62 均衡表転換線(日足)

50088.95 25日移動平均線

49874.23 均衡表基準線(日足)

49649.29 均衡表雲上限(日足)

49590.46 均衡表転換線(週足)

49311.43 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49278.86 ボリンジャー:-1σ(25日)

48801.03 13週移動平均線

48468.78 ボリンジャー:-2σ(25日)

47658.69 ボリンジャー:-3σ(25日)

47598.94 75日移動平均線

47236.02 均衡表雲下限(日足)

46577.97 ボリンジャー:-1σ(13週)

45331.60 均衡表基準線(週足)

45106.17 26週移動平均線

44354.92 ボリンジャー:-2σ(13週)

42131.87 ボリンジャー:-3σ(13週)

41702.86 200日移動平均線

40900.90 ボリンジャー:-1σ(26週)

36695.64 ボリンジャー:-2σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36046.49 均衡表雲上限(週足)

32490.38 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 69.03(前日67.17)

ST.Slow(9日) 71.08(前日74.33)



ST.Fast(13週) 77.70(前日75.27)

ST.Slow(13週) 74.45(前日73.64)



［2025年12月12日］



株探ニュース

