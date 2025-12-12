　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57721.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55470.19　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53516.69　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53247.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52519.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51709.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51024.08　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50899.03　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

50836.55　　★日経平均株価12日終値

50552.85　　6日移動平均線
50185.62　　均衡表転換線(日足)
50088.95　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表基準線(日足)
49649.29　　均衡表雲上限(日足)
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49311.43　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49278.86　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48801.03　　13週移動平均線
48468.78　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47658.69　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47598.94　　75日移動平均線
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
46577.97　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45106.17　　26週移動平均線
44354.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
42131.87　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41702.86　　200日移動平均線
40900.90　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36695.64　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36046.49　　均衡表雲上限(週足)
32490.38　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　69.03(前日67.17)
ST.Slow(9日)　　71.08(前日74.33)

ST.Fast(13週)　 77.70(前日75.27)
ST.Slow(13週)　 74.45(前日73.64)

［2025年12月12日］

