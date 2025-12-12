アゼアス <3161> [東証Ｓ] が12月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比68.2％減の2100万円に大きく落ち込み、通期計画の3億円に対する進捗率は7.0％にとどまり、5年平均の34.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比84.8％増の2億7900万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比44.0％減の2800万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→1.3％に悪化した。



株探ニュース

