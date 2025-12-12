[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1271銘柄・下落1631銘柄（東証終値比）
12月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2993銘柄。東証終値比で上昇は1271銘柄、下落は1631銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4175> コリー 2229 +449（ +25.2%）
2位 <2489> アドウェイズ 307 +52（ +20.4%）
3位 <3441> 山王 1198 +149（ +14.2%）
4位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2675 +314（ +13.3%）
5位 <190A> コーディア 119 +13（ +12.3%）
6位 <3974> ＳＣＡＴ 591 +49（ +9.0%）
7位 <3444> 菊池製作 660 +52（ +8.6%）
8位 <456A> ヒュマメイド 4635 +305（ +7.0%）
9位 <9622> スペース 1549.9 +90.9（ +6.2%）
10位 <9603> ＨＩＳ 1345 +73（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4446> リンクユーＧ 823 -219（ -21.0%）
2位 <460A> ＢＲＡＮＵ 1034 -238（ -18.7%）
3位 <2212> 山パン 2646 -597.0（ -18.4%）
4位 <8077> トルク 229.1 -21.9（ -8.7%）
5位 <9166> ＧＥＮＤＡ 683 -65（ -8.7%）
6位 <4382> ＨＥＲＯＺ 845 -72（ -7.9%）
7位 <3111> オーミケンシ 266 -18（ -6.3%）
8位 <4075> ブレインズ 915 -58（ -6.0%）
9位 <9163> ナレルＧ 2178.2 -136.8（ -5.9%）
10位 <3903> ｇｕｍｉ 355.2 -20.8（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 960.8 +31.6（ +3.4%）
2位 <5401> 日本製鉄 638.9 +6.9（ +1.1%）
3位 <4751> サイバー 1308 +11.5（ +0.9%）
4位 <4385> メルカリ 3000 +20.5（ +0.7%）
5位 <6503> 三菱電 4817.7 +24.7（ +0.5%）
6位 <6361> 荏原 3956 +18（ +0.5%）
7位 <4568> 第一三共 3375.9 +14.9（ +0.4%）
8位 <6098> リクルート 8348.1 +36.1（ +0.4%）
9位 <7013> ＩＨＩ 2943 +12.5（ +0.4%）
10位 <7261> マツダ 1192 +5.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9101> 郵船 4850 -99（ -2.0%）
2位 <6963> ローム 2110.1 -28.9（ -1.4%）
3位 <6857> アドテスト 20651 -134（ -0.6%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1345 -8.5（ -0.6%）
5位 <7201> 日産自 398.4 -2.5（ -0.6%）
6位 <6471> 日精工 954.7 -5.0（ -0.5%）
7位 <6770> アルプスアル 2049.1 -9.9（ -0.5%）
8位 <4519> 中外薬 8503.1 -39.9（ -0.5%）
9位 <6971> 京セラ 2237.1 -10.4（ -0.5%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 4303 -20（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
