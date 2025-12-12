　12月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2993銘柄。東証終値比で上昇は1271銘柄、下落は1631銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4175>　コリー　　　　　　 2229　　+449（ +25.2%）
2位 <2489>　アドウェイズ　　　　307　　 +52（ +20.4%）
3位 <3441>　山王　　　　　　　 1198　　+149（ +14.2%）
4位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2675　　+314（ +13.3%）
5位 <190A>　コーディア　　　　　119　　 +13（ +12.3%）
6位 <3974>　ＳＣＡＴ　　　　　　591　　 +49（　+9.0%）
7位 <3444>　菊池製作　　　　　　660　　 +52（　+8.6%）
8位 <456A>　ヒュマメイド　　　 4635　　+305（　+7.0%）
9位 <9622>　スペース　　　　 1549.9　 +90.9（　+6.2%）
10位 <9603>　ＨＩＳ　　　　　　 1345　　 +73（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4446>　リンクユーＧ　　　　823　　-219（ -21.0%）
2位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　 1034　　-238（ -18.7%）
3位 <2212>　山パン　　　　　　 2646　-597.0（ -18.4%）
4位 <8077>　トルク　　　　　　229.1　 -21.9（　-8.7%）
5位 <9166>　ＧＥＮＤＡ　　　　　683　　 -65（　-8.7%）
6位 <4382>　ＨＥＲＯＺ　　　　　845　　 -72（　-7.9%）
7位 <3111>　オーミケンシ　　　　266　　 -18（　-6.3%）
8位 <4075>　ブレインズ　　　　　915　　 -58（　-6.0%）
9位 <9163>　ナレルＧ　　　　 2178.2　-136.8（　-5.9%）
10位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　355.2　 -20.8（　-5.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　960.8　 +31.6（　+3.4%）
2位 <5401>　日本製鉄　　　　　638.9　　+6.9（　+1.1%）
3位 <4751>　サイバー　　　　　 1308　 +11.5（　+0.9%）
4位 <4385>　メルカリ　　　　　 3000　 +20.5（　+0.7%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 4817.7　 +24.7（　+0.5%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　　 3956　　 +18（　+0.5%）
7位 <4568>　第一三共　　　　 3375.9　 +14.9（　+0.4%）
8位 <6098>　リクルート　　　 8348.1　 +36.1（　+0.4%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2943　 +12.5（　+0.4%）
10位 <7261>　マツダ　　　　　　 1192　　+5.0（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9101>　郵船　　　　　　　 4850　　 -99（　-2.0%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 2110.1　 -28.9（　-1.4%）
3位 <6857>　アドテスト　　　　20651　　-134（　-0.6%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1345　　-8.5（　-0.6%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　398.4　　-2.5（　-0.6%）
6位 <6471>　日精工　　　　　　954.7　　-5.0（　-0.5%）
7位 <6770>　アルプスアル　　 2049.1　　-9.9（　-0.5%）
8位 <4519>　中外薬　　　　　 8503.1　 -39.9（　-0.5%）
9位 <6971>　京セラ　　　　　 2237.1　 -10.4（　-0.5%）
10位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 4303　　 -20（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

