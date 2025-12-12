「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛経験について語る場面があった。

事前取材でインタビュアーのお笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴は「結婚の話をしたりします？」と質問。横山は「いやせえへんな。そんなん聞かれへんし」と打ち明けた。

結婚願望については「漠然としたいなと思っていますけど、なんかリアルじゃないっていうか」としたものの、結婚してみたい相手については「自分のこと好きでいてくれる人。で、料理が上手な人が」「あとはめっちゃ笑ってくれる人が好き」と明かした。

「恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべると、福田は「ほんまにめちゃ少年みたいですよ、なんか」「ほんま恋愛経験ない可能性出てきましたね」と笑ってみせた。

横山は「いやそんなことないし。そんなことないし」とすぐさま否定し、「めちゃくちゃしてるし」とぶっちゃけた。

スタジオでVTRを見た俳優のファーストサマーウイカは「中学生みたいな反応してた」とツッコミを入れ、横山も「めちゃくちゃしてるしって」と苦笑いした。