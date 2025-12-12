全カレ王者の早稲田は初戦敗退… T碧南がVリーガーの意地を見せる【天皇杯2025】

12日（金）、令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド2回戦が東京体育館で行われ、アイシンティルマーレ碧南（愛知・V）と早稲田大学（東京・大学）が対戦した。

全日本インカレで失セット0の完全優勝を果たした早稲田と今シーズンのVリーグ男子西地区で3位につけているT碧南の一戦。カテゴリーを超えての対決となった。

川野琢磨ら主力を起用した早稲田。サイズではT碧南に引けを取らないメンバーが並ぶ。1セット目の序盤は競った展開となるが、徐々にベンチも一体となって空気を作るT碧南のペースに。早稲田は徐々に点差をつけられてしまう。終盤に同点に追いついた早稲田だが、最後はロングラリーを相手に制され、第1セットを24-26で落とす。

ミドルブロッカー陣を入れ替えて第2セットに臨んだ早稲田は、代わって入った麻野堅斗のブロックポイントも生まれる。第1セットとは異なりリードした展開で序盤を進める。しかし中盤に逆転を許しそこからは追いかける展開になると、終盤に同点に追いつくもまたも接戦をものにできず23-25でセットを落とす。

第3セットは第1セットのメンバーに戻した早稲田だが、T碧南のブロックにつかまるシーンが増える。前田凌吾のセットアップで立て直す早稲田だが、中々相手の草野真輔と岡森怜夢のアタックを止めることができない。それでも川野や小野駿太らのアタックで反撃して立て直した早稲田は、ここまでの2セットでものにできなかった接戦を制してついにセットを奪う。

そして迎えた第4セット、序盤は勢いに乗る早稲田のペースで試合が進むが、T碧南に逆転を許す。パワーで上回る相手に食らいつく早稲田は、第3セット同様に終盤に追いつく。しかし最後はVリーガーの意地を見せられることに。23-25でセットを落とし、セットカウント1-3で敗れた。

全カレ王者として臨んだ早稲田だが初戦敗退という結果に。一方3回戦へと駒を進めたT碧南は、13日（土）の14時より東レアローズ静岡（静岡・SV）と対戦する。

■試合結果

アイシンティルマーレ碧南 3-1 早稲田大学



第1セット 26-24

第2セット 25-23

第3セット 22-25

第4セット 25-23

