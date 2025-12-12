元ソフトバンクの和田毅氏（44）が、元ソフトバンク監督・工藤公康氏（62）の「工藤公康official YouTubeチャンネル」に出演。現役時代に大切にしていたランニングについて語った。

プロ生活で一貫して取り組んだのはランニング。ときには「気を失うまで走り込んだ」と明かした。

和田氏は「走ることは自分の身体を自分で操作すること。全部連携した一連の動作なので、すべて繋がっていないとうまく走れない」と説明した。

その一連の動作が「ちょっと破たんするとケガにも繋がっていく」と、心肺機能や筋力の向上だけではなく自らの、身体の確認作業でもあったと振り返った。

ただ、同じようにランニングを重視して47歳まで現役で投げ続けた工藤氏は「走らなかったらどうなっていたかなんて分からない。（走って）良くなってきたのを落としたくないって気持ちが強いよね」と、走ることが現役を長く続ける秘訣とはあえて言い切らなかった。

アスリート全員に走り込みを勧めるかといえば違うという。

工藤氏は「感じ方。和田はそれでうまくやってきたし、自分の基礎になった。だから和田は（走り込みを）大事にしてきたし、俺も大事にしてきた。じゃあみんな大事にしろよっていうのはちょっと違う。大事だと（本人が）感じる必要がある」と説明した。