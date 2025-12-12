12月11日、タレントの藤田ニコルが、Instagramで妊娠を発表した。おめでたい報告で祝福ムードにあふれるが、少し前から “予兆” を感じるファンもいたようだ。

藤田は2023年8月に俳優の稲葉友と結婚を発表。今回、稲葉との連名で《この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です》と、新たな命を授かった心境をつづった。出産は春ごろを予定していると明かした。

結婚から2年が経ち、藤田のおめでたい報せに対して、Xでは

《いいママになりそうね！おめでとう！》

《仕事も育児も両立頑張ってね！ずっと応援してるよ》

など、祝福する声が続出。一方で、

《テレビでも最近ふっくらしてたから妊娠でもしてるのかなと思ったらそうだったか！》

といった声もあがっている。

「夏ごろから、SNSで藤田さんの顔周りがふっくらして見えることが指摘されていました。ただ、最近のInstagramでは、体のラインがわかる服を着た写真をアップしていたものの、スタイルがほとんど変わらなかったため、今回の発表に驚く人のほうが多かったようです」（芸能記者）

藤田は、小学6年生でローティーン向けファッション誌『nicola』の専属モデルに起用され、芸能界入り。モデルとして活動しつつ、明るくざっくばらんなキャラクターで、バラエティ番組でも人気を博した。ただ、仕事でも変化が起きていた。

「2017年から『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にレギュラー出演していた藤田さんですが、2025年3月いっぱいで番組を卒業しました。さらに、3月22日発売号のファッション雑誌『ViVi』の専属モデルから卒業することも発表したのです。卒業ラッシュが続き、仕事をセーブする印象を受ける人も多かったことでしょう」（同）

現在も、『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）や『サンデージャポン』（TBS系）などに不定期出演している藤田。テレビの仕事に加え、活動の幅が広がっているようだ。

「2021年にアパレルブランド『CALNAMUR』を立ち上げて、東京の新宿に常設店舗を出店しています。また、2023年には、藤田さんがオーナーを務める女性専門パーソナルトレーニングジム『sui』をオープンするなど、“実業家路線” に進みつつあります。現在27歳の藤田さんですが、30歳を前に仕事観も変化しているのかもしれませんね」（同）

藤田は11日のInstagramのストーリーズで《今までの働き方から少し形が変わる部分もあると思うので不安もありますが、いつもの自分らしく、新しいことも前向きに楽しんでいけたらと思っています》と、今後の意気込みをつづった。これからも、自分らしく、新しい道を切り開いていくことだろう。