¾¾Ê¿·ò¡¡¹õÆ¦ÊôÇ¼¼°¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈàË½¤ì¤óË·á¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê£·£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹õÆ¦ÊôÇ¼¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¿·¹ò¤ò¼Ä»³ÈÍ¤«¤é¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë¹õÆ¦ÊôÇ¼¤¬¡¢°ìºòÇ¯Ìó£±£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£»þÂå·à¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤ÇÄ¹¤é¤¯ÆÁÀîµÈ½¡¤ò±é¤¸¡¢¹õÆ¦¿ÆÁ±Âç»È¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Ê¿¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î»²²Ã¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈË½¤ì¤óË·¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Öµ±¡×¤À¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸÷¤ò±¿¤Ù¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤Þ¤Ã¤ÆË»¤·¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±ËèÆü¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¡£ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤¯¡×¤³¤È¤À¤½¤¦¡£ÍèÇ¯¤â¡Ö·ò¹¯¤Ë¤¹¤´¤»¤¿¤é¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡¹õÆ¦¤â¡ÖÉÓ¤Ë¤Ä¤±¤¿´Å¤¤¤ä¤Ä¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡££±²ó£±£°Î³¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹õÆ¦¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢È¤¤Ç¹õÆ¦¤ò¤Ä¤«¤à¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¾¾Ê¿¤¬£±Ê¬´Ö¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¿ô¤Ï£²£´Î³¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤µÏ¿¤Ë¡Ö¼ê¤¬¤«¤¸¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£