£´£³ºÐ¥É¥Í¥¢¡¡°æ²¬¤ÎÄé¾¡ÍøÍ½ÁÛ¤Ë¡Ö¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤ÏÀ©¸Â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê£±£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££´£³ºÐ¤Î¹âÎð¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¡¢¸µ£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬Äé¾¡Íø¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼õ¤±Î®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆþÇ°¤Ê¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Î£²¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÆâÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤ÆÎý½¬¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¥ì¤Î¤¤¤¤Ï¢ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨½½Ê¬¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÉü³è¤ò¤«¤±¤ë°ìÀï¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥É¥¯¥¿¡¼£Ê»á¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤«¤é¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥É¥Í¥¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï·Ð¸³¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍ¦´º¤µ¤â¡£¤³¤ì¤ÏÄéÁª¼ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÍ¦´º¤µ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Íø¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê»þ´Ö¡¢·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»þ´Ö¤äÇ¯Îð¤ÏÀ©¸Â¤Ê¤¯¡¢±Ê±ó¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¡¢¶²¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢°æ²¬¤¬¤³¤Î°ìÀï¤ÎÍ½ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥É¥Í¥¢¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¤¯¤ë½ÖÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¿ê¤¨¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Äé¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥É¥Í¥¢¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Î®¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÇÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£