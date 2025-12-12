加藤あい、9年ぶり広告イベント登場 食生活など“大切にしている習慣”3つ明かす
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の加藤あいが12月12日、都内にて開催された「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会に登壇。広告出演の発表としては9年ぶりに公の場に登場し、大切にしている習慣を語った。
【写真】3児の母・42歳美人女優、9年ぶり広告イベントで変わらぬスタイル披露
ホワイトのスーツスタイルで登壇した加藤。インナーケアで心がけていることを尋ねられると「食べるもので体が出来上がっていく部分はすごく大きいと思いますので、食事は大切にしています」と告げ「炭水化物を極端に控えていたりしているときもあったのですが、今ではお米を午前中からお昼にかけてしっかり食べてバランスのいい食事を心がけています。例えばお肉とお魚だと、お肉がどうしても食べたいとき以外はなるべくお魚を選んでみたりとか。あとは酵素をなるべく取ることを意識しています。醤油こうじと塩こうじは常にお家にストックしているのですが、腸内環境を整えることだったりと、できるだけ食べ物でおいしく健康的な食生活を送っていけたらなということは心がけています」と明かした。
普段の習慣が話題にあがると、「きちんと食べること、しっかり寝ること、そして運動も好きなので体をよく動かして運動することという3つは大切にしています」とこだわりを紹介。「もともと泳ぐのが好きだったのですが、今年泳ぐ量を少し増やして、泳ぐときはなるべくたくさん泳いだりしています。あとは簡単な自重トレーニングをやっています」と続け、「去年から久しぶりにゴルフを再開しました。来年も引き続きゴルフは楽しみながら続けられたらいいなと思っています」とも。
落ち込んだときの乗り越え方については、「落ち込むことがあるときなどは、わりとすぐ立て直そうとするよりも、いったん落ち込んだりします。そこから先は『まあ、いいか』、『何とかなるかな』という言葉を自分に言い聞かせます。“ずっと考え続けること”をしない感じですね」と声を弾ませた。
この日は加藤の43歳の誕生日で、イベントではサプライスで主催者からお祝いのメッセージと花束が贈られる企画が行われた。加藤は口に手をあてて驚きを表し、「ありがとうございます！」とにっこり。「色々な経験をたくさんして、今しかできないことをたくさん重ねてひとつずつ年を重ねていけたらいいなと思います」と笑顔を弾けさせた。（modelpress編集部）
◆加藤あい、9年ぶりに広告イベント登場
◆加藤あい、43歳誕生日を祝福される
