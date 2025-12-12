『チェンソーマン』初のオールナイト上映の開催決定！ 米津玄師「IRIS OUT」にのせてレゼが躍るダンス動画も公開
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の大ヒットを受け、テレビシリーズ『チェンソーマン 総集篇』と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が一夜で楽しめる初のオールナイト上映が、12月19日23時30分から全国5大都市5劇場で開催されることが決定。さらに、米津玄師「IRIS OUT」にのせてレゼが踊る、MAPPA制作のスペシャルダンスアニメーション動画が、米津の公式SNSアカウントにて公開された。
【写真】『チェンソーマン』総集篇＆劇場版「レゼ篇」オールナイト上映・来場者特典はシーンカード3枚セット！
日本を皮切りに100以上の国と地域で公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、国外の興行収入が1億1824万ドル（約184億円 1ドル＝156円換算）を突破。国内興行収入94.8億円と合算し、全世界興行収入278.8億円を突破している（いずれも12月7日時点）。
本上映会は、再編集されたテレビシリーズ全12話と、原作の巻末エピソードを新規にアニメ映像化した「ちぇんそーびより」が収録された『チェンソーマン 総集篇』からスタート。
死んだ父親の借金返済のためデビルハンターとして働く少年・デンジが、ある出来事をきっかけに悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課の一員として早川アキや血の悪魔・パワーらと共に悪魔と戦う姿が描かれる。物語はそのまま劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に突入。レゼとの運命的な出会い、そして最強の敵・ボムとの壮絶な戦いまで、劇場のスクリーンで一夜にして堪能できる。
さらに、イッキ見上映の来場者には、デンジとレゼが夜の学校に忍び込みプールで一時の青春を過ごす、本編でも特に印象深いデンジとレゼと、主題歌「IRIS OUT」にのせたOP映像より、ポチタが躍るかわいいシーンがデザインされたカード（3枚セット）が配布される。
チケットは各劇場公式サイトにて本日12月12日24時より販売が開始。詳細は公式HPにて。
また、MAPPA制作のスペシャルダンスアニメーション動画が、米津玄師の公式SNSアカウントにて公開。
米津玄師による劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」とシンクロするように、同作のタイトルロールであるレゼが、オリジナルダンスを披露。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草も注目したい。
『チェンソーマン』総集篇＆劇場版「レゼ篇」オールナイト上映は、12月19日23時30分より全国5大都市5劇場にて開催。
上映劇場は以下の通り。
＜『チェンソーマン』総集篇＆劇場版「レゼ篇」オールナイト上映 会場＞
【会場】
TOHOシネマズ新宿
TOHOシネマズなんば
TOHOシネマズすすきの
ミッドランドスクエアシネマ
T・ジョイ博多
【スケジュール】
12月19日23時30分の回
23時30分〜25時29分
チェンソーマン総集篇 前篇（119分） ⇒休憩（16分）
25時45分〜27時20分
チェンソーマン総集篇 後篇（95分） ⇒休憩（10分）
27時30分〜29時09分
劇場版 チェンソーマン レゼ篇（99分）
日本を皮切りに100以上の国と地域で公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、国外の興行収入が1億1824万ドル（約184億円 1ドル＝156円換算）を突破。国内興行収入94.8億円と合算し、全世界興行収入278.8億円を突破している（いずれも12月7日時点）。
本上映会は、再編集されたテレビシリーズ全12話と、原作の巻末エピソードを新規にアニメ映像化した「ちぇんそーびより」が収録された『チェンソーマン 総集篇』からスタート。
死んだ父親の借金返済のためデビルハンターとして働く少年・デンジが、ある出来事をきっかけに悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課の一員として早川アキや血の悪魔・パワーらと共に悪魔と戦う姿が描かれる。物語はそのまま劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に突入。レゼとの運命的な出会い、そして最強の敵・ボムとの壮絶な戦いまで、劇場のスクリーンで一夜にして堪能できる。
さらに、イッキ見上映の来場者には、デンジとレゼが夜の学校に忍び込みプールで一時の青春を過ごす、本編でも特に印象深いデンジとレゼと、主題歌「IRIS OUT」にのせたOP映像より、ポチタが躍るかわいいシーンがデザインされたカード（3枚セット）が配布される。
チケットは各劇場公式サイトにて本日12月12日24時より販売が開始。詳細は公式HPにて。
また、MAPPA制作のスペシャルダンスアニメーション動画が、米津玄師の公式SNSアカウントにて公開。
米津玄師による劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」とシンクロするように、同作のタイトルロールであるレゼが、オリジナルダンスを披露。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草も注目したい。
『チェンソーマン』総集篇＆劇場版「レゼ篇」オールナイト上映は、12月19日23時30分より全国5大都市5劇場にて開催。
上映劇場は以下の通り。
＜『チェンソーマン』総集篇＆劇場版「レゼ篇」オールナイト上映 会場＞
【会場】
TOHOシネマズ新宿
TOHOシネマズなんば
TOHOシネマズすすきの
ミッドランドスクエアシネマ
T・ジョイ博多
【スケジュール】
12月19日23時30分の回
23時30分〜25時29分
チェンソーマン総集篇 前篇（119分） ⇒休憩（16分）
25時45分〜27時20分
チェンソーマン総集篇 後篇（95分） ⇒休憩（10分）
27時30分〜29時09分
劇場版 チェンソーマン レゼ篇（99分）