JO1が、12月11日に結成6周年を迎え、12月12日にはファンクラブ開設記念日である「JAMの日」を迎えた。これを記念し、アニメ『しまじろう』の定番曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」を12月12日0時よりサプライズで配信リリースした。また、同曲を初披露した＜JO1 5th Anniversary 〜祭り〜＞でのライブ映像も併せて公開された。

ファンネームの“JAM”にかけ、白岩瑠姫がこれまでも活動の節々で「大切な曲」として紹介してきた「ハッピー・ジャムジャム」。メンバー待望のカバー曲がついにリリースとなった。さらに10月に開催され、花火とパフォーマンスの融合が話題を呼んだ野外ライブ＜JO1 5th Anniversary 〜祭り〜＞で初披露したライブ映像では、手描きエフェクトアニメーター EffectManとのコラボレーションが実現。かわいらしいモチーフの手描きエフェクトが加わり、楽曲のハッピーな世界観をより一層引き立てたステージになっているという。

なお、6周年記念の生配信を行ったJO1は、2026年4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪でのライブ開催も発表した。