青森県八戸市の美術館「八戸市美術館」が2025年12月12日、開催中の「古代エジプト美術館展」の閉幕の知らせを公式ウェブサイトで公開した。

「地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認された」

8日の23時15分ごろに発生した青森県東方沖を震源とする地震では、青森県八戸市などで最大震度6強を観測した。気象庁では「北海道・三陸沖後発地震注意情報 」を発表中だ。

12日11時44分頃にも、青森県東方沖を震源地とする最大震度4を観測する地震が発生している。

こうした中、八戸市の美術館「八戸市美術館」は12日、公式ウェブサイトに「古代エジプト美術館展閉幕のお知らせ 」との文書を掲載した。

「このたび12月8日に発生した地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認されたことと、被害のなかった展示品の作品保護の観点から、誠に残念ながら会期途中にて閉幕とさせていただくことといたしました」

古代エジプト美術館展は、日本唯一の古代エジプト専門美術館「古代エジプト美術館 渋谷」のコレクションを紹介する展覧会として、23年4月よりスタートした巡回展だ。八戸会場は、福岡会場からスタートした本展の巡回最終会場 となる予定だった。元々の会期は12月15日までだった。

「これだけ揺れていればやむなしですね」

会期中の閉幕となったことについて、「ご観覧を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます」とした上で、「また、会期中は多くの皆さまにご来場いただいたことに、心より感謝申し上げます」としている。

なお、公式図録や「ペコちゃんコラボグッズ」、「本展オリジナルグッズセット」などは「ARTNEオンラインストア」にて、16日以降に販売を予定しているという。

閉幕対象となるのは「古代エジプト美術館展」のみで、古代エジプト美術館展以外の企画・イベントは予定通り開催される見込みだ。

同美術館は公式Xアカウントでも閉幕の報告を投稿。

「やっと行けると思っていた矢先でした。残念ですが、これだけ揺れていればやむなしですね 津波注意報、避難指示が出ています。みなさまお気をつけて！ 」「残念ですが、作品保護のために閉幕という決断を尊重します。修復可能な軽度の損傷であることを祈ります 」など、納得の声が寄せられた。

地震の多い日本での展示をめぐっては、「『展示品数点に損傷が確認された』という現実が重いなぁ。今後、日本向けの保険料が上がったり、貸し出しを渋る、ってことが起きるんでしょうかね 」などとする声も上がっている。