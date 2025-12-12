俳優・竹内涼真の姿に衝撃が走った。

竹内はＮｅｔｆｌｉｘの映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１８日から世界独占配信）に町田啓太とダブル主演する。井上佐藤氏の漫画が原作で、２人のダンサーが激しくぶつかり合いながら、互いの愛に突き動かされていくストーリーだ。

配信開始を前に、Ｎｅｔｆｌｉｘの公式ＳＮＳでは「生き方も性格も正反対な二人」と作品のビジュアルを投稿。竹内は金髪で胸板が盛り上がり、腰にはタトゥーのようなものも入っている。

９日に最終回を迎えたＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の勝男役とは別人のような姿でネットは「勝男さんどうしたの？！」「白肌着の下、これだったってこと！？」「勝男がこんなことに」「勝男じゃない」「ドラマと同一人物と思えません」「勝男の前に撮影してたんかな？きになる」「身体はムキムキなのに頬はゲッソリ！」「待ちきれない」「心臓を撃ち抜かれる」「竹内涼真さんのタトゥーは偽物？！めちゃリアルｗｗ」「カツオからの振り幅」「もう全然カツオじゃない」「なんと、、すごい美ボディ」と驚いた。

なお、竹内は来年１月期のテレビ朝日系新連続ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）に出演することも決まっている。