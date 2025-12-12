薬膳×カレーで免疫力アップ！エム・トゥ・エム「薬膳カレールー」

エム・トゥ・エムが、主力商品『薬膳カレールー』の累計販売数30万食突破を発表。

2020年の発売から5周年を迎え、健康意識の高まりと共に多くの支持を集める「セルフケア・フード」の実績が明らかになりました。

エム・トゥ・エム「薬膳カレールー」

発表日：2025年12月12日

商品名：薬膳カレールー

実績：累計販売数30万食突破

発売年：2020年

現代人が抱える疲労やストレス、冷えなどの不調に対し、「食事で免疫力を高めよう」というコンセプトのもと開発された商品です。

黒きくらげ、金針菜、ネムノキの花といった薬膳食材をカレーに融合させ、グルテンフリーかつ動物性原料不使用を実現。

鎌倉薬膳アカデミー監修による確かな品質と、スパイスを効かせた本格的な味わいが評価され、健康志向のユーザーを中心にリピーターを増やしています。

こだわりの原材料と品質

日本VEGAN認証を取得し、薬膳・栄養・味のバランスすべてにおいて妥協のない設計がなされています。

薬膳特有の香りに負けないようスパイス量を調整し、サラリとした口当たりながらも満足感のある美味しさを追求。

日常の食事として無理なく取り入れられる手軽さが魅力です。

開発の原点となった実体験

本商品の開発には、代表取締役社長・伊藤眞代氏の実体験が深く関わっています。

47歳で脳梗塞を発症し失語症などの後遺症が残る中、「スパイスの脳活性効果」に着目した手作りカレースープを毎朝摂取することで回復を遂げ、経営への復帰を果たしました。

この経験から「忙しい現代人でも続けられる薬膳を」との想いで製品化され、多くの人々の健康維持に貢献しています。

一時の流行にとどまらず、確かな品質で食卓に「養生」の機会を提供するロングセラー商品。

エム・トゥ・エム「薬膳カレールー」の紹介でした。

