英語で学ぶうま味の世界！小林食品「All About Umami」

静岡県焼津市で削り節などの製造を手掛ける小林食品株式会社が、日本の「うま味」や「鰹節」の魅力を世界に向けて発信するYouTubeチャンネル「All About Umami」を開設。

2025年12月6日より英語での配信を開始し、日本料理の根幹を成すだし文化や職人技をグローバルに伝えています。

小林食品「All About Umami」

配信開始日：2025年12月6日

チャンネル名：All About Umami

配信言語：英語

半世紀以上にわたり鰹節と向き合ってきた小林食品が、その知識と経験を活かして立ち上げた新チャンネルです。

「うま味の真の力を理解し、味わい、楽しんでいただく」ことを使命とし、日本のだしの基礎知識や家庭で使えるレシピ、製造の舞台裏などを発信。

世界で最も硬い食べ物とされる鰹節の作り方や、うま味の科学的な側面など、興味深いコンテンツが揃います。

The History of Katsuobushi

公開された動画「The History of Katsuobushi: The Secret Behind Japan’s Deep Umami」では、鰹節の歴史を紹介。

日本の伝統食材と思われがちな鰹節の意外なルーツや、日本への伝来、そしてだし文化へと発展していった経緯を紐解いています。

単なる味覚としてだけでなく、文化としての「UMAMI」を深く学べる内容です。

焼津の職人技と日本の食文化を、英語を通じて世界中の人々に届ける新たな取り組み。

小林食品「All About Umami」の紹介でした。

