お得なポイント交換が可能に！フローラ「公式ネットショップ」

天然植物活力液「HB-101」などのバイオ商品を展開する株式会社フローラが、2025年12月12日正午より公式ネットショップを全面リニューアルオープン。

モバイル端末からの視認性や操作性を向上させるとともに、購入回数に応じてお得になる新たな会員制度を導入しました。

フローラ「公式ネットショップ リニューアル」

リニューアル日時：2025年12月12日(金) 正午

URL：https://www.hb-101.co.jp/

主な変更点：デザイン刷新、新会員制度「フローラ会員制度」導入

幅広い年代のユーザーが快適に利用できるよう、デザインを一新。

必要な情報へアクセスしやすい構成に見直され、スマートフォンなどのモバイル端末でもストレスなく買い物ができるようになりました。

また、これまでの利用への感謝を込めて、使えば使うほどメリットが増えるポイントプログラムが新たに始まります。

お得な「フローラ会員制度」

購入回数に応じて「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の3段階の会員ランクが設定され、ランクアップするごとにポイント還元率が高まります。

貯まったポイントは、人気商品やサンプル品などと交換可能。

例えばプラチナ会員（過去2年間で12回以上購入）なら還元率は2％となり、日々の買い物がさらにお得になります。

【ランクと特典】

・シルバー（〜4回）：還元率0.5%

・ゴールド（5回〜11回）：還元率1%

・プラチナ（12回以上）：還元率2%

充実のポイント交換アイテム

貯めたポイントで交換できるアイテムの一例です。

・100ポイント：HB-101スプレー容器など

・200ポイント：選べるサンプル3つセット（HB-101、ニオイノンノ等）

・400ポイント：園芸用手袋、つぶつぶニオイノンノなど

・600ポイント：フローラ商品お試しサイズなど

定番の人気ラインナップ

植物活力液「HB-101」

世界50カ国以上で愛用されるベストセラー。100%天然植物成分で、あらゆる植物の活力化に役立ちます。

純植物性消臭液「ニオイノンノ」

臭いを誤魔化さず元から消す、安心安全な植物性消臭液。ペットやお子様のいる家庭でも安心して使えます。

薬用育毛剤「HG-101」

HB-101の成分を応用し、頭皮環境を整える医薬部外品の育毛剤。男女問わず使用可能です。

環境にも人にも優しいバイオ商品が、より便利でお得に購入できるようになった新サイト。

株式会社フローラ「公式ネットショップ リニューアル」のニュースでした。

