バレンタインの友チョコにも！ブルボン「ディズニー／アソートギフト」
ブルボンから、ディズニーキャラクターのデザインを楽しめる「ディズニー／アソートギフト」が登場。
ちょっとした手土産やプレゼントにぴったりな、6個入りの洋菓子セットです。
ブルボン「ディズニー／アソートギフト」
発売日：2025年12月9日(火)
価格：オープンプライス
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：6個
賞味期限：8カ月
ディズニーのキャラクターたちが描かれたパッケージが魅力の「ディズニー／アソートギフト」。
手頃なサイズ感で、日頃の感謝を伝えるプチギフトや、バレンタインの友チョコにも適しています。
受け取った人が笑顔になるような、かわいらしいデザインとおいしさが詰まった一箱です。
気軽に渡せるサイズ感ながら、ディズニーの魅力を存分に感じられるアソートセット。
冬のギフトシーズンを盛り上げるアイテムとして展開されます。
ブルボン「ディズニー／アソートギフト」の紹介でした。
