ブルボンから、ディズニーキャラクターのデザインを楽しめる「ディズニー／アソートギフト」が登場。

ちょっとした手土産やプレゼントにぴったりな、6個入りの洋菓子セットです。

ブルボン「ディズニー／アソートギフト」

発売日：2025年12月9日(火)

価格：オープンプライス

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：6個

賞味期限：8カ月

ディズニーのキャラクターたちが描かれたパッケージが魅力の「ディズニー／アソートギフト」。

手頃なサイズ感で、日頃の感謝を伝えるプチギフトや、バレンタインの友チョコにも適しています。

受け取った人が笑顔になるような、かわいらしいデザインとおいしさが詰まった一箱です。

気軽に渡せるサイズ感ながら、ディズニーの魅力を存分に感じられるアソートセット。

冬のギフトシーズンを盛り上げるアイテムとして展開されます。

ブルボン「ディズニー／アソートギフト」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バレンタインの友チョコにも！ブルボン「ディズニー／アソートギフト」 appeared first on Dtimes.