3種類のフレーバーを楽しめる！ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」
ブルボンから、人気のお菓子「アルフォート」をバレンタイン仕様にした「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」が登場！
ディズニーキャラクターが描かれた限定パッケージで、3種類のフレーバーを楽しめるアソートパックです。
ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」
発売日：2025年12月9日(火)
価格：オープンプライス
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：15枚(チョコ5枚、ストロベリー5枚、抹茶5枚)
賞味期限：12カ月
香ばしい全粒粉入りビスケットとチョコレートを組み合わせた「アルフォート」のバレンタイン限定商品。
定番の「チョコ」に加え、甘酸っぱい「ストロベリー」、香り高い「抹茶」の3つの味がアソートされています。
合計15枚入りとなっており、家族や友人とシェアして食べるおやつや、職場での配り菓子としても最適です。
個包装にもディズニーキャラクターがデザインされ、選ぶ楽しさも味わえます。
いつものアルフォートとは一味違う、スペシャルな装いで登場するアソートパック。
バレンタインのひとときを楽しく彩るスイーツです。
ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」の紹介でした。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3種類のフレーバーを楽しめる！ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」 appeared first on Dtimes.