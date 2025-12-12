ブルボンから、人気のお菓子「アルフォート」をバレンタイン仕様にした「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」が登場！

ディズニーキャラクターが描かれた限定パッケージで、3種類のフレーバーを楽しめるアソートパックです。

ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」

発売日：2025年12月9日(火)

価格：オープンプライス

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：15枚(チョコ5枚、ストロベリー5枚、抹茶5枚)

賞味期限：12カ月

香ばしい全粒粉入りビスケットとチョコレートを組み合わせた「アルフォート」のバレンタイン限定商品。

定番の「チョコ」に加え、甘酸っぱい「ストロベリー」、香り高い「抹茶」の3つの味がアソートされています。

合計15枚入りとなっており、家族や友人とシェアして食べるおやつや、職場での配り菓子としても最適です。

個包装にもディズニーキャラクターがデザインされ、選ぶ楽しさも味わえます。

いつものアルフォートとは一味違う、スペシャルな装いで登場するアソートパック。

バレンタインのひとときを楽しく彩るスイーツです。

ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3種類のフレーバーを楽しめる！ブルボン「ディズニー／アルフォートアソートＶＤ」 appeared first on Dtimes.