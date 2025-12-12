ピンクを基調としたかわいいパッケージ！ブルボン「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」
ブルボンから、「おしゃれキャット」のマリーをデザインしたバレンタイン向け商品「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」が登場！
4種類の洋菓子を一箱に詰め合わせ、かわいらしい限定デザインで展開されるアソートギフトです。
ブルボン「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」
発売日：2025年12月9日(火)
価格：オープンプライス
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：9袋(ショコラミルフィーユ2袋、ホワイトラスク2袋、バタークッキー2袋、トリュフ3袋)
賞味期限：9カ月
ブルボンから、ディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」をデザインした「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」が登場。
ピンクを基調としたパッケージには、愛らしい表情のマリーが大きく描かれています。
自分へのご褒美としてはもちろん、バレンタインのギフトや手土産としてもおすすめです☆
一箱の中に、ショコラミルフィーユ、ホワイトラスク、バタークッキー、トリュフの4種類の洋菓子を詰め合わせ。
サクサクとした食感のクッキーや、口どけの良いトリュフなど、バラエティ豊かな味わいを楽しめます。
個包装もマリーが描かれた限定デザインとなっており、配り菓子としても最適です。
キュートなマリーのデザインと多彩な味わいが魅力の洋菓子セット。
ティータイムを華やかに彩る、ファン必見のスイーツに注目です。
ブルボン「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」の紹介でした。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ピンクを基調としたかわいいパッケージ！ブルボン「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」 appeared first on Dtimes.