番スイーツから、栗を使ったお惣菜系も！東武百貨店 池袋本店「第3回 芋・栗・あんこフェス」

東武百貨店 池袋本店にて、計54店舗が集結する「第3回 芋・栗・あんこフェス」を2025年12月9日より開催中。

焼きたての焼き芋食べ比べや、芋・栗・あんこを使用した多彩なスイーツ、初企画となる詰め放題イベントなどが展開される食の祭典です。

東武百貨店 池袋本店「第3回 芋・栗・あんこフェス」

開催期間：2025年12月9日(火)〜15日(月)

開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場

営業時間：午前10時〜午後7時

様々な品種や糖度、食感の違いを楽しめる焼きたての焼き芋を中心に、旬の味覚が勢揃い。

定番スイーツから、栗を使ったお惣菜系まで幅広いラインナップが登場します。

物価高騰が続くなか、お得に旬を楽しめる「金蜜芋」の詰め放題企画も初開催。

5種類の焼きたて焼き芋食べ比べ

初出店の「神戸芋屋志のもと」による旨味・甘味・香りのバランスが良い「里浦ゴールド」や、「蜜芋洋菓子店 金蜜堂」のねっとり濃厚な「金蜜芋」などが登場。

「さつまいも本舗」の安納芋、「sweet＆healthySAZANKA」の紅はるか、「日比焼き芋HIBIYAKIIMOTokyo」のシルクスイートと合わせ、全5種類の焼き芋をその場で食べ比べ可能です。

芋・栗・あんこの贅沢セット

ひとつのセットで複数の味覚を楽しめる東武限定品もラインナップ。

「超蜜やきいもpukupuku」からは、シルクスイートの芋餡と栗入りつぶ餡を楽しめる「クリアン芋川焼きセット」が登場。

初出店の「の・はぎ」によるグルテンフリーのおはぎセットなども並びます。

進化系スイーツと惣菜

「お芋スイーツ専門店 いもまる」の贅沢パフェ「プレミアム焼き芋んぶらん」や、「小江戸川越 芋福堂」の「飲む焼芋」など、ユニークなスイーツが充実。

スイーツだけでなく、「竹徳かまぼこ」の「栗しんじょう」といったお惣菜や、あんことチーズの相性を楽しむ「アンコロカフェ」のケーキなど、バリエーション豊かな食体験を提供。

初企画「金蜜芋生芋詰め放題」

今シーズン豊作となった「金蜜芋」の規格外品を活用した詰め放題イベントを実施。

形やサイズが理由で規格外となった美味しい芋を、お得に持ち帰ることができる特別企画です。

各日数量限定、整理券配布での対応となります。

旬の味覚を心ゆくまで堪能できる7日間。

東武百貨店 池袋本店「第3回 芋・栗・あんこフェス」の紹介でした。

