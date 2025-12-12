複々線の恩恵、再び！

小田急電鉄は2025年12月12日、ダイヤ改正の概要を発表しました。改正日は2026年3月14日です。

【“歴代最速”復活！】小田急ダイヤ改正の概要（画像で見る）

今回は現行ダイヤをベースに、特急ロマンスカーの増発や長編成化、接続改善を行うとしています。

目玉は、土休日における「スーパーはこね5号」（新宿9時00分発）の「新宿〜小田原間59分運転」が2年ぶりに復活することです。複々線化により誕生した小田急線の歴代最速列車ですが、いったん所要時分が伸びたものの、久野川橋梁の架け替え工事の完了によりスピードアップが実現しました。

このほか、平日には朝7時台に新宿発藤沢行き、新宿発伊勢原行きのロマンスカーを2本新設。また新宿を22時20分以降に出発するロマンスカー、ホームウェイを「新百合ヶ丘」停車とします。ホームウェイ25号は6両から10両に増やします。

土休日もロマンスカーを日中2本（1往復）新設。一部列車は小田原始発着を箱根湯本始発着に延長します。また、夜間の一部列車は平日と同様、新百合ヶ丘に停車します。

なお平日、土休日とも、新百合ヶ丘に新規停車する列車については、一部列車で町田駅到着時刻のみ1分遅れるとしつつも、その先の停車駅への到着時分は可能な限り現行ダイヤを維持するとしています。