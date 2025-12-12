東北日本海側では、急速に発達する低気圧の影響により、１４日から１５日頃にかけて、海上を中心に南よりのち西よりの非常に強い風が吹き、しけるでしょう。暴風に警戒し、高波に注意・警戒してください。また、東北北部では、土砂災害に注意・警戒してください。

［気象概況］

１４日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本に達する見込みです。また、別の低気圧が急速に発達しながら三陸沖を北東へ進むでしょう。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降る所が多い見込みです。その後、１５日頃にかけて、本州付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。

このため、東北日本海側では、海上を中心に南よりのち西よりの非常に強い風が吹き、しけるでしょう。また、これまでに降った雨や地震の影響により、地盤の緩んでいる所があります。予想より、低気圧が発達した場合や暖かく湿った空気が流れ込んだ場合は、警報級の高波や大雨となる可能性があります。





［風の予想］１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北日本海側 海上 ２３メートル （３５メートル）東北日本海側 陸上 １８メートル （３０メートル）［波の予想］１４日に予想される波の高さ東北日本海側 ５メートルその後も１５日頃にかけて、海上を中心に非常に強い風や高波が続く見込みです。［防災事項］東北日本海側では、１４日から１５日頃にかけて、暴風による建物の被害や交通障害に警戒し、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。また、東北北部では、大雨による土砂災害に注意・警戒してください。

