【東北天気】東北日本海側では海上を中心に非常に強い風が吹く予報 14日から15日頃にかけて 東北・全国の天気を画像で 気象庁
東北日本海側では、急速に発達する低気圧の影響により、１４日から１５日頃にかけて、海上を中心に南よりのち西よりの非常に強い風が吹き、しけるでしょう。暴風に警戒し、高波に注意・警戒してください。また、東北北部では、土砂災害に注意・警戒してください。
［気象概況］
１４日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本に達する見込みです。また、別の低気圧が急速に発達しながら三陸沖を北東へ進むでしょう。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降る所が多い見込みです。その後、１５日頃にかけて、本州付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。
このため、東北日本海側では、海上を中心に南よりのち西よりの非常に強い風が吹き、しけるでしょう。また、これまでに降った雨や地震の影響により、地盤の緩んでいる所があります。予想より、低気圧が発達した場合や暖かく湿った空気が流れ込んだ場合は、警報級の高波や大雨となる可能性があります。
１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
東北日本海側 海上 ２３メートル （３５メートル）
東北日本海側 陸上 １８メートル （３０メートル）
［波の予想］
１４日に予想される波の高さ
東北日本海側 ５メートル
その後も１５日頃にかけて、海上を中心に非常に強い風や高波が続く見込みです。
［防災事項］
東北日本海側では、１４日から１５日頃にかけて、暴風による建物の被害や交通障害に警戒し、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。また、東北北部では、大雨による土砂災害に注意・警戒してください。
