瞬間で広がり、最後まで香りが続く。車内空間をさわやかに満たす【カーメイト】のフレグランスディフューザーがAmazonにお目見え
微香からモンスター級まで。香りの強さを自在に操る【カーメイト】の車載専用ディフューザーがAmazonに登場!
カーメイトの車用フレグランスは、車載専用の噴霧式フレグランスディフューザーである。高圧でフレグランスオイルを微粒子化し、瞬時に香りを広げることで、一般的な芳香剤とは一線を画す均一な香りの持続を実現している。
センサーボタンひとつで、微香からモンスター級まで4段階の強さを自在に調節可能。大型車でも1台で十分に香りが行き渡るため、複数の芳香剤を使う必要はない。
エンジンONと同時に前回の設定で自動噴霧を開始し、2時間後には自動でオフになる設計により、切り忘れによるオイルの無駄も防げる。
専用フレグランスオイルは別売り。レベル2で1日1時間使用した場合、約8.5か月の長寿命を誇る。香りの質と持続力、そして操作性を兼ね備えたこのディフューザーが、車内を心地よい空間へと変えてくれる。
